Türk okçuluğu yeni rekorlar hedefliyor
Sabah Sporu programına bağlanan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Topaloğlu, okçuluktaki hedeflerinin yeni rekorlar olduğunu söyledi.
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