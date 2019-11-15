Türk Milli Takımı'nın Lejyonerlerı
Türk Milli Takımı'nın yeni jenerasyonunu Avrupa'da temsil eden Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik ve Merih Demiral yeni hedeflere yelken açan Milli Takım'ın ilerleyen yıllar için en fazla bel bağladığı isimlerin başında geliyorlar.
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