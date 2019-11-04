Turgay Demir: Peynir ekmek gibi yediniz Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 mağlup olmasından sonra A Spor yorumcusu Turgay Demir değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi ve Kasımpaşa'yı Turgay Demir; Peynir ekmek gibi yediniz" dedi.
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