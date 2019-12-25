Turgay Demir: "Fenerbahçe Onyekuru'yu alamaz"
Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın konuğu olan Turgay Demir, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Onyekuru transferine dair konuşan Demir, "Fenerbahçe, Henry Onyekuru'yu alamaz." ifadelerini kullandı.
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