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Turgay Demir: Federasyonun ilk hedefi ligi oynatarak bitirmek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklamalarını değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, "Federasyonun ilk hedefi ligi oynatarak bitirmek" dedi.

SERVET YARDIMCI NE DEMİŞTİ?

A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Servet Yardımcı,"Kesin takvim hakkında şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Mayıs ayının başında tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullanmış ve UEFA ile görüştükten sonra Şampiyonlar Ligi finalinin en erken Temmuz ayı sonunda, en geç Ağustos ayı sonunda yapmayı planladıklarını sözlerine eklemişti.

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03 Nisan 2020 , Cuma
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