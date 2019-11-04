Turgay Demir: ''Ersun Yanal, hoca falan değil!''
A Spor yorumcusu Turgay Demir Sabah Sporu programında Kayserispor - Fenerbaçhe maçını değerlendirdi. Demir, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı sert sözlerle eleştirdi. "Deniz Türüç'ü kanat oynatan hoca hoca değildir" dedi.
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