Turgay Demir: Bu aslanlar yarı final oynar

Turgay Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Bundan önceki şampiyonaya gidreken umudumuz yoktu. Futbolcuların yaşadığı problemler, kavgalar, silah çekme olayları, Arda ile Burak'ın prim kavgaları bizi allak bullak etmişti. Şenol Güneş'in gelmesiyle milli takıma güneş doğdu. Gerginlik yok, gerilimden beslenen kimse yok. Bu takım sakatlık ve aksilik olmazsa Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynar. Şenol Güneş ve aslanlar yarı finale çıkar."