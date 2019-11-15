Turgay Demir: Bu aslanlar yarı final oynar
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı İzlanda maçını değerlendirdi. Demir, İzlanda beraberliğinin ardından EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar için "Bu aslanlar yarı final oynar" dedi.
Turgay Demir'in açıklamaları şu şekilde:
"Bundan önceki şampiyonaya gidreken umudumuz yoktu. Futbolcuların yaşadığı problemler, kavgalar, silah çekme olayları, Arda ile Burak'ın prim kavgaları bizi allak bullak etmişti. Şenol Güneş'in gelmesiyle milli takıma güneş doğdu. Gerginlik yok, gerilimden beslenen kimse yok. Bu takım sakatlık ve aksilik olmazsa Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynar. Şenol Güneş ve aslanlar yarı finale çıkar."
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