Turgay Demir: "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yüzde 99 yabancı olacak"
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Artı Futbol programında "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yüzde 99 yabancı olacak" dedi.
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