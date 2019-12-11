Turgay Demir: ''Beşiktaş'ın devre arası bir golcü transferine ihtiyacı var''
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demir, ''Beşiktaş'ın devre arası bir golcü transferine ihtiyacı var'' ifadelerini kullandı.
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