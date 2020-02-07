Turgay Demir: Belhanda'nın problem olacağı Falcao'nun gelişinden belliydi
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile ilgili "Fatih Terim, Konyaspor maçından beri Belhanda ve Feghouli diyor. 'Belhanda oynamaz' diyorum sen de ısrarla oynatıyorsun. Kediyle çuvala giriyorsan kedi seni tırmalar, şikayetçi olamazsın. Sen Belhanda'yı oynattığın zaman, Belhanda seni uyuz eder. Belhanda'nın problem olacağı Falcao'un geldiği günden belliydi. Belhanda ve Feghouli, Avrupa mentalitesine sahip oyuncular değil." ifadelerini kullandı.
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