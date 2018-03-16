TRT spikerinden derbi gafı – Fotomaç TV
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    TRT spikerinden derbi gafı

    TRT Spor spikerlerinden Erdoğan Arıkan, sunuculuğunu yaptığı programda Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bahsederken büyük bir gafa imza attı. Erdoğan Arıkan daha sonra Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: TRT SPOR ve çalışanları, Kulüplerimize ve şanlı geçmişlerine her zaman saygılıdır... 15 -20 milyona yakın taraftarı olan kulüplerin büyüklüğü zaten tartışılamaz ,sahadaki takımları da büyük olursa dünyada başarı gelir ve Türkiye daha mutlu olur saygılarımla

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    16 Mart 2018, Cuma
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