Transferin hızlı takımı Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko transferde yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak Bayern Münih forması giyen Derrrick Williams ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Monchi ikna oldu! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
- Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe transfere doymuyor! Teklif kabul edildi
- Fenerbahçe'den 2 transfer!
- Daha bu yarısıymış... Fenerbahçe'de transfer şov devam! İşte gelmesi beklenenler
- Fenerbahçe'de Eljif Elmas'tan sonra Jailson'a da çılgın teklif!
- Fenerbahçe teklif yaptı! Yanal'ın gözdesi Kanarya oluyor
- Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.