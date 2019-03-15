Trabzonspor'un CAS duruşması
Trabzonspor Kulübünün futbolda 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine ilişkin CAS'a yaptığı başvurunun duruşması bugün yapılacak.
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