Trabzonsporlu genç Juventus'un radarında
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Juventus, Trabzonspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Behlül Aydın'ı yakından takip ediyor.
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