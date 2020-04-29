Trabzonspor'dan transfer harekatı! 2 isim birden...
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Burak Kapacak ve Ali Akman'ı gündemine aldı.
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