Trabzonspor'dan resmi açıklama! Uğurcan Çakır...
Trabzonspor'dan resmi transfer açıklaması... Bordo mavili kulübün Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın transferine ilişkin yaptığı açıklamada merak edilenleri cevapladı.
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