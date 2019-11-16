Trabzonspor'dan özel çocuklara anlamlı ziyaret
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman down sendromlu ve otizmli öğrencileri ziyaret etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör Ünal Karaman ve yönetim kurulu üyesi Kemal Ertürk ile Sürmene ilçesindeki Muratlı Özel Eğitim Anaokulu'na ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Ağaoğlu ve Karaman'ın özel öğrencilerle sohbet ettiği, onlara çeşitli hediyeler verdiği kaydedildi.
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