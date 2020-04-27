Trabzonspor'dan Mustafa Kapı'ya teklif

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemeyince kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için devreye girdi.

Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 30 haziran'da sona erecek. Menajeri aracılığıyla Avrupa'dan bazı takımlarla görüştüğü ifade edilen kapı'nın anlaşamaması durumunda Trabzonspor ile masaya oturması bekleniyor.

Merkez orta saha olarak görev yapan kapı, on numara ve ortanın sağında da oynayabiliyor.

Alt kategorilerde 46 kez milli formayı giyen kapı, ay-yıldız adına 3 gol kaydetti. 2002 doğumlu yetenekli oyuncu, orta sahada yüksek tekniği ve oyun kurmadaki becerisi ile tanınıyor.

Geçtiğimiz sezon 23 aralık 2018'de Sivasspor ile oynanan maçta 90+5'te oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç oyuncu unvanını aldı.