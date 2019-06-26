Trabzonspor'dan ayrılan Rodallega Denizlispor ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig'e çıkan Denizlispor sürpriz bir transfere imza attı. Yeşil-siyahlı ekip Trabzonspor'la maaş konusunda anlaşamayan Kolombiyalı Hugo Rodallega'yı kadrosuna kattığını Twitter'dan paylaştığı video ile duyurdu.
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Rodallega'yı kadrosuna kattı. Denizlispor, Rodallega'ya hoş geldin mesajı paylaşarak yıldız forvetin gollerinden oluşan bir video yayınladı.
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