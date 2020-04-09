Trabzonspor'da Uğurcan mutfak pasını Sörloth'a attı
Trabzonspor'da mutfak pasları devam ediyor. Doğan Erdoğan'ın pasını alarak kolları sıvayan Uğurcan Çakır, evinin mutfağında yemek yaptı. Uğurcan yemeğin ardından mutfak pasını Alexander Sörloth'a attı.
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