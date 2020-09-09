Trabzonspor'da Trondsen şoku! Sakatlık...
Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklar sürüyor. Bordo-mavililerde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transferlerden Trondsen'in sakatlığı herkesi üzdü. Oyuncunun son durumunu A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinde üzücü bir haber geldi. Trondsen Beşiktaş maçı öncesi yapılan antrenmanda top sürdüğü esnada bir anda kendini yere bıraktı. Şiddetli acı içerisinde kendini yere bıraktı. Sağlık ekibi ilk müdahaleyi o anda yaptı diz bölgesinde ödem oluştuğu tespit edilirken bu ödemin geçmesi ardından oyuncuya çekilecek MR sonrası durumunun daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor. Ancak ilk bulgularda sakatlığın çok hafif olmadığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.