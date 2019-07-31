Trabzonspor'da Sturridge heyecanı
Trabzonspor, bonservisi elinde olan İngiliz golcü Daniel Sturridge'e yaptığı teklif sonrası yanıt bekliyor. 29 yaşındaki oyuncunun bordo mavili ekibe kısa süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor.
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