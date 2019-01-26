Trabzonspor'da Sosa seferberliği

Ligde Pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yıldız futbolcusu Sosa'dan yoksun mücadele edecek. Sağlık heyetinin seferberlik ilan ettiği Arjantinli futbolcu Galatasaray mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor.