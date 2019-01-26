Trabzonspor'da Sosa seferberliği
Ligde Pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yıldız futbolcusu Sosa'dan yoksun mücadele edecek. Sağlık heyetinin seferberlik ilan ettiği Arjantinli futbolcu Galatasaray mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor.
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