Trabzonspor'da kombine satışları başlıyor - Video
Trabzonspor'da yeni sezon kombine satışları pazartesi gününden itibaren başlayacak...
Trabzonspor kulübü, yeni sezon kombinelerinin satışlarının pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "kulübümüzün 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları 17 Haziran 2019, pazartesi günü saat 11:00 itibarıyla başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'un kendi sahasında oynayacak olduğu tüm resmi maçlarda geçerli olacak 2019-20 sezonuna ait kombine fiyatları 6 bin tl ile 350 tl arasında değişiyor...
Trabzonspor divan üyeleri ile denetleme, disiplin, sicil ile arşiv ve müze kurulu üyeleri ve kadınlara yüzde 50, taban birlikleri ve öğrencilere yüzde 25 indirimli satış uygulamasının bu sezon da devam edeceği, ayrıca Trabzonspor üyelerine de bu yıl indirim hakkının tanındığı belirtildi.
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