Trabzonspor'da forvet harekatı
Trabzonspor, Hertha Berlin'de oynayan Vedad İbisevic'i gündemine aldı. Karadeniz ekibinin diğer golcü adayı ise ?Hannover'in Brezilyalısı Jonathas...
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