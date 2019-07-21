Trabzonspor'da çifte imza
Trabzonspor yeni transferleri Caston Campi ve Erce Kardeşler için imza töreni düzenledi...
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