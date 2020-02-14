Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi
Trabzonspor'da tedavisi beklenenden erken tamamlanan Abdülkadir Ömür'ün ligin 25. haftasındaki Gaziantep FK maçında sahada olması planlanıyor.
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber geldi.
5 aydır sahalardan uzak kalan milli futbolcunun tedavisi planlanandan 3 hafta önce tamamlandı.
Abdülkadir Ömür'ü ameliyat eden doktor Ufuk Şentürk, yıldız futbolcunun mart başı itibariyle sahalara dönmesini beklediklerini ifade etti.
Almanya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından Trabzon'a dönen Abdülkadir Ömür'ün oldukça iyi durumda olduğu ve kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takımda dahil edileceği ifade edildi.
Milli futbolcunun, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübüyle oynanacak mücadelede bordo mavili formayı yeniden giymesi bekleniyor.
Abdülkadir Ömür, Avrupa Ligi'nde 29 Ağustos'ta AEK ile oynanan maçta sakatlanmış ve Almanya'da menisküs ameliyatı olmuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a geri döndü
- Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi
- Trabzonspor transfer bombasını patlattı! Fırtına'da oynamak istiyor
- Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi!
- Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi
- Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Trabzonspor'dan Guilherme sürprizi!
- Ünal Karaman kararını verdi! Trabzonspor - Kayserispor 11'leri...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.