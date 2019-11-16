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Trabzonspor'a Novak şoku

Trabzonspor Kulübü, Filip Novak ile Yusuf Sarı'nın sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Flipp Novak'ın 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı, Yusuf Sarı'nın ise kasığında ağrı olduğu ve tedavisine başlanacağı bildirildi.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Filip Novak'ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz Pazar günü Trabzon'a gelecek ve burada kulüp doktorumuz M.Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon'da devam edilecektir.

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı ise Trabzon'a gelecek ve tedavisine burada başlanacaktır."

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16 Kasım 2019 , Cumartesi
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