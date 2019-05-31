Trabzonspor'a Faslı forvet
Kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor rotayı Katar'a çevirdi. Bordo mavililer Al Duhail'in Faslı forveti Youssef El Arabi için teklifte bulunacak.
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