Trabzonspor yeni formaları tanıttı
Trabzonspor gelecek sezon giyeceği formaları sosyal medyadan yayınladığı bir video ile tanıttı.
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