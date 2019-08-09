Trabzonspor Türkiye rekoru kırdı
Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği gri formanın tanıtım filminin potansiyel görüntülenme sayısının 851 milyon olduğunu açıkladı.
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