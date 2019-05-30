Trabzonspor rotasını çizdi
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer komitesi ve teknik ekiple yaptığı toplantıda transferin yol haritasını belirledi.
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