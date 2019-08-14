Trabzonspor Prag maçına kilitlendi
Trabzonspor taraftarı, UEFA Avrupa ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında ?Sparta ?Prag ile oynanacak karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. 40 bin biletin tamamı tükenirken, şehre gelen vatandaşların da maç için tatillerini uzattıkları belirtiliyor.
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