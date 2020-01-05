Trabzonspor Ndiaye'nin maliyetini açıkladı - Son dakika Trabzonspor videoları, Trabzonspor haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Trabzonspor Ndiaye'nin maliyetini açıkladı

Trabzonspor Ndiaye'nin maliyetini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Stoke City’den Papa Alioune Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir. Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Transfer ile ilgili ayrıca 100.000.-EUR menajerlik bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını giyen Ndiaye, bu sezon Championship'te Stoke City forması ile 13 maçta 880 dakika süre aldı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
05 Ocak 2020 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN