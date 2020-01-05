Trabzonspor Ndiaye'nin maliyetini açıkladı
Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Stoke City’den Papa Alioune Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir. Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Transfer ile ilgili ayrıca 100.000.-EUR menajerlik bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını giyen Ndiaye, bu sezon Championship'te Stoke City forması ile 13 maçta 880 dakika süre aldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Olay yaratan penaltı ihlali raporu! Şok gerçek ortaya çıktı
- Trabzonspor ocakta bombayı patlatıyor
- Trabzonspor transfer bombasını patlattı! Fırtına'da oynamak istiyor
- Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi
- Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Altay maçı 11'inde...
- Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro...
- Altay - Trabzonspor maçından kareler...
- Trabzonspor - Denizlispor maçından kareler...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.