Trabzonspor liderlik koltuğuna yeniden oturmayı planlıyor
Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek yeniden liderliğe yükselmeyi hedefliyor.
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