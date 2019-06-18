Trabzonspor kombineleri satışta
Trabzonspor'un 2019-20 sezonunda iç sahada oynayacağı maçları için kombine satışları başladı. Kombine fiyatlarını uygun bulduklarını dile getiren bordo mavili taraftarlar biletlere büyük ilgi gösteriyor.
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