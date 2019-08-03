Trabzonspor 52 yaşında
Trabzonspor Kulübü'nin 52. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü üyeleri ve taraftarların katıldığı törende Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp yaptığı konuşmada CAS'ın verdiği kararı eleştirirken "2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur, bu gerçeği kimse değiştiremez" şeklinde konuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı transfer etti
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçından kareler
- Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi
- Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası!
- İşte Süper Lig'in en değerli yerli futbolcuları!
- Yazarlar Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini yorumladı! Kim kazanır?
- Trabzonspor'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi
- İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.