Trabzonspor 2 gençle imzaladı
Trabzonspor, Altınordu Kulübü'nün Altyapısından kadrosuna dahil ettiği Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı için imza töreni düzenledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'dan fırtına gibi kamp!
- Görülmemiş olay... Trabzonspor 204 milyon TL'yi elinin tersiyle itti! Son dakika transfer haberleri
- Başakşehir kazandı sezon finali Aslantepe'ye kaldı! İşte güncel puan durumu...
- Burak Yılmaz öyle bir şey yaptı ki! Fotoğraf internete sızdı...
- İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın takımı!
- Derbinin 11'leri belli oldu!
- Vujadin Savic Trabzon'a
- Trabzonspor - Alanyaspor maçından kareler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.