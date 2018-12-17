Toroğlu'ndan Ersun Yanal yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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