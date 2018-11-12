Toroğlu: Koskoca Galatasaray Kulübü Başkanı bazı şeyleri öğrenecek sonra konuşacak
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamaların ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Koskoca Galatasaray Kulübü Başkanı bazı şeyleri öğrenecek sonra konuşacak" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Türkiye'nin en korkutucu stadı açıklandı!
- Flaş gelişme! Ndiaye kadro dışı bırakıldı
- Derbide saha karıştı! İşte o anlar
- İşte Drogba'nın en iyi 11'i!
- Fatih Terim'in unutulmaz açıklamaları
- Galatasaray tribününden derbi koreografisi!
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl turlar?
- Galatasaray'ın Onyekuru çaresizliği!