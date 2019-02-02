Tolgay Arslan'ın açıklaması sonrası bu video gündem oldu
Tolgay Arslan'ın "Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi" açıklaması sonrası hem Beşiktaş hem Fenerbahçe taraftarlarından Tolgay Arslan'a tepki gelmişti. Taraftarlar başarılı futbolcu için "Böyle şeylere gerek yok", "Eski armana ayıp", "Yeni taraftara yaranmaya çalışma, sahada futbolunu oyna yeter" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Tolgay'ın bu sözleri sonrası Kemal Sunal'ın 1978 tarihli "İnek Şaban" filminden bu sahne gündem oldu.
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