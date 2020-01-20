TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir: 15 binin üzerinde amatör e-spor takımı var
Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bakanlığın 2018 raporuna göre, '4 milyona yakın kişinin ülkemizde e-sporu takip ettiğine değinen' Özdemir, "15 binin üzerinde amatör e-spor takımı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
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