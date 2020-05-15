Tanju Çolak: Fenerbahçe maçında hak ettiğimizi yaşadık

Galatasaray 3-4 Fenerbahçe maçına dair konuşan Çolak, "Maçtan koptuk. Hak ettiğimizi yaşadık. Futbolda laubalilik yoktur. O tarihi bir skordur, o unutulmayacak bir skordur, hiç unutulmayacak bir skordur. Ben 3 tane gol attım bana yazılamaz zaten fatura... Biz isteseydik ilk yarıda 4-0, 5-0 olurdu skor." ifadelerini kullandı.