Tanju Çolak: Fenerbahçe maçında hak ettiğimizi yaşadık
Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak, fotomac.com.tr Instagram canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray 3-4 Fenerbahçe maçına dair konuşan Çolak, "Maçtan koptuk. Hak ettiğimizi yaşadık. Futbolda laubalilik yoktur. O tarihi bir skordur, o unutulmayacak bir skordur, hiç unutulmayacak bir skordur. Ben 3 tane gol attım bana yazılamaz zaten fatura... Biz isteseydik ilk yarıda 4-0, 5-0 olurdu skor." ifadelerini kullandı.
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