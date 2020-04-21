Talisca'dan yeni imaj! Bu kez beğenildi
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca, corona virüsü nedeniyle Brezilya'daki evinde vakit geçirirken, saç tarzında ilginç bir değişikliğe daha gitti. Geçtiğimiz günlerde yeni saç stilini sosyal medya hesabından paylaşan yıldız futbolcu, tarzı beğenilmeyince yeni bir değişiklik yaptı. Talisca'nın son saç stili takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.
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