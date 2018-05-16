Talisca'dan veda gibi paylaşım!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Beşiktaş formasıyla 2 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla göz kamaştıran Anderson Talisca, sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş yönetimi, iki sezon için 4 milyon Euro ödeyip kiraladığı sambacıyı sezon sonunda 21 milyon Euro'luk opsiyonu kullanıp kadrosuna katmaya hazırlanırken yıldız oyuncu yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

İşte Anderson Talisca'nın o paylaşımı;

"Üst üste 2 yıl oldu Beşiktaş'ı asla unutmayacağm "