Talisca'dan veda gibi paylaşım!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.
Beşiktaş formasıyla 2 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla göz kamaştıran Anderson Talisca, sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş yönetimi, iki sezon için 4 milyon Euro ödeyip kiraladığı sambacıyı sezon sonunda 21 milyon Euro'luk opsiyonu kullanıp kadrosuna katmaya hazırlanırken yıldız oyuncu yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
İşte Anderson Talisca'nın o paylaşımı;
"Üst üste 2 yıl oldu Beşiktaş'ı asla unutmayacağm "
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