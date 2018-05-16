Talisca'dan veda gibi paylaşım! – Fotomaç TV
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    Talisca'dan veda gibi paylaşım!

    Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

    Beşiktaş formasıyla 2 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla göz kamaştıran Anderson Talisca, sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.

    Beşiktaş yönetimi, iki sezon için 4 milyon Euro ödeyip kiraladığı sambacıyı sezon sonunda 21 milyon Euro'luk opsiyonu kullanıp kadrosuna katmaya hazırlanırken yıldız oyuncu yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

    İşte Anderson Talisca'nın o paylaşımı;

    "Üst üste 2 yıl oldu Beşiktaş'ı asla unutmayacağm "

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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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