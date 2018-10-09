Taklalı penaltı!
Rusya öğrenci Ligi'nde Kazan Teknik Üniversitesi ile Çuvaş Üniversitesi arasında oynanan maçta kullanılan penaltı, sosyal medyanın da etkisiyle spor kamuoyunda gündeme oturdu. Bakın 22 yaşındaki futbolcu penaltıyı nasıl gole çevirdi....
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