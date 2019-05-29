Süper Lig'in kart dosyası
Süper Lig 2018-19 sezonunda hakemler toplam 1355 sarı 79 da kırmızı kart gösterdi.
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