Süper Lig'e teknik bakış
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    Süper Lig'e teknik bakış

    Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu için geri sayım sürerken, kulüplerdeki teknik direktör değişiklikleri dikkat çekiyor. Ligde 18 takımın sadece 9'u geçen sezon çalıştığı teknik adamlarla yola devam edecek.

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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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