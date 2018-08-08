Süper Lig'e teknik bakış
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu için geri sayım sürerken, kulüplerdeki teknik direktör değişiklikleri dikkat çekiyor. Ligde 18 takımın sadece 9'u geçen sezon çalıştığı teknik adamlarla yola devam edecek.
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