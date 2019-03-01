Süper Lig'de tarihi dönemeç
Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta sonunda önemli bir dönemeci geride bırakacak. Türk futbolunun çınarları bu hafta oynayacakları karşılaşmalarla ligdeki 2000'inci maçlarına çıkacak.
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