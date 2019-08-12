Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu 17 statta oynanacak. Karşılaşmalara yeni ve modern stadyumlar ev sahipliği yapacak.
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